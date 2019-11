Ausstellung Kalkar : Kunst aus Nepal im Kalkarer Beginenhof

Kalkar Kunst aus Nepal ist nicht jedermanns Sache, aber gerade unter Niederländern hat sie durchaus viele Freunde. Verkaufsausstellung in Kalkar.

Es ist eine fremde Kunst, die in diesen Tagen einmal mehr im Kalkarer Beginenhof an der Kesselstraße hängt, auf dem Boden steht oder auf Tischen aus liegt. Sehr exotisch, handwerklich sicherlich anspruchsvoll, in der Wirkung beeindruckend – aber vermutlich nicht für jede Wohnzimmerwand in Frage kommend. „Niederländer haben oft einen besseren Zugang zu dieser Kunst“, hat Reiner Schmidt erfahren. Zu früheren Präsentationen kamen viele Gäste aus dem Nachbarland, betrachteten die Holz- und Bronzearbeiten und die farbenfrohen Darstellungen nepalesischer Tempel, Paläste und Himalaya-Landschaften. Viel Rot und Gold wird verwendet, bei den schneereichen Landschaftsbildern auch viel kühles Blau und Weiß.