Die gute Tat : Spenden für Therapeutisches Reiten

Uedem Zum Firmenjubiläum hat Günther Schmidt Spenden für ein besonderes Therapieangebot gesammelt.

Prominente Projekte brauchen nicht um Unterstützung zu ringen. „Aber alles, was sich für unsere Gesellschaft in zweiter Reihe abspielt, ist oftmals auf sich alleine gestellt“, sagt der Uedemer Günther Schmidt. Und so stand für ihn zum 15-jährigen Jubiläumsfest seines Unternehmens „Taxi 4 horses“ fest: „Ich brauche keine Geschenke. Unsere Gäste dürfen für das Therapeutische Reiten der Kindergartenkinder aus dem Lebensgarten spenden“, erläutert er seine Idee. „Die Förderung von Benachteiligten sollte unser aller Anliegen sein und in der Gesellschaft verstärkt wahrgenommen werden.“ Darüber hinaus hält der Pferdefachmann das Therapieangebot hoch zu Ross für äußerst wertvoll: „Das darf nicht aufgegeben werden“, sagt er. Zusammengekommen ist eine großzügige Spendensumme, die das Therapeutische Reiten für jährlich acht Kinder der Inklusiven Kindertagesstätte Lebensgarten in den kommenden Jahren sichert.