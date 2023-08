Prophet, Jünger und Heilfrauen Seltener Einblick in das Leben der Graefenthal-Sekte

Der Orden der Transformanten ist eine Glaubensgemeinschaft mit Ursprung in den Niederlanden. 2012 ließen sich große Teile des Ordens auf dem Klostergut Graefenthal in Goch-Asperden nieder. Sie leben dort und bewirtschaften das Kloster. Ein Café wird in der ehemaligen Zisterzienserinnenabtei betrieben. Regelmäßig finden große Veranstaltungen wie ein Mittelalterfest, ein Weinfest oder eine Halloweenparty auf dem weitläufigen Gelände statt. Tausende Besucher zieht es jährlich auf das malerische Klostergut.