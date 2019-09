Nierswalde : Nierswalde: „Wir ernten Könige“

Ein echter Hingucker beim Erntedankfest in Nierswalde war der schön geschmückte Ente-Oldtimer. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch-Nierswalde Zehn geschmückte Erntewagen zogen vor Hunderten von Besuchern eim traditionellen Umzug durch das Dorf. „Früher“ und „Heute“ wurden gegenübergestellt. Die Erntekrone erhielt das Ehepaar Anne und Kurt Sickau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Im Herbst weht der Wind, und das tat er auch beim Erntedankfest im Gocher Ortsteil Nierswalde. Wenigstens vertrieb er die Regenwolken des Vormittags, so dass die zehn farbenfroh geschmückten Wagen bei ihrer Rundfahrt durch den Ort trocken blieben, hier und da ließen sogar Sonnenstrahlen die bunten Feldfrüchte auf den Wagen aufleuchten. Eine Stunde vor Start des Festumzuges hatten Pfarrer Armin Rosen und Diakon Christoph Huismann zum ökumenischen Gottesdienst in die evangelische Kirche eingeladen. In ihrer Dialogpredigt betonten sie, wie wichtig es sei, gerade in guten Zeiten und bei reicher Ernte Gott dankbar zu sein und dies nicht zu vergessen.

Zuständig für die Gestaltung des Erntezugs waren in diesem Jahr die Kösliner und Görlitzer Straße, die Danziger, die Tilsiter und die Glatzer Straße, sowie der Schützenweg und die Königsberger Straße. Wie im vergangenen Jahr thematisierten die Wagenbauer den heißen und viel zu trockenen Sommer. „Früher“ und „Heute“ wurden gegenübergestellt: die blühenden Blumen, das satte Grün und die Vielfalt standen für das Vergangene, vertrocknete Bäume und der Gartenschlauch für das Gegenwärtige.

info Nierswalde: Siedlung für Heimatvertriebene Geschichte Nierswalde wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Siedlung für die Heimatvertriebenen aus Schlesien und Ostpreußen gegründet. Seit 1969 ist es ein Ortsteil von Goch.



Heute In Nierswalde leben aktuell 1050 Menschen, es gibt 14 Vereine und Gruppen. Seit dem Jahr 1950 wird im Ort ein Erntedankfest veranstaltet.

Auf dem Wagen der Königsberger Straße sagte ein überdimensionales Kamel voraus, Nierswalde werde sich bei 45 Grad in eine Sahara verwandeln. Leuchtende Kürbisse, Sonnenblumen und Äpfel waren auf anderen Wagen zu sehen. Die Danziger und Tilsiter Straße priesen besonders ihre Obstwiesen an. Der Kindergarten Bullerbü war dabei mit einem großen Wagen voller fröhlicher Kinder. In Anlehnung an die berühmte Maus „Frederick“ von Bilderbuchautor Leo Lionni, die Sonnenstrahlen des Sommers als Vorrat für den kalten Winter in einem Gedicht verwahrt, hatten sie sich mit Mausohren geschmückt.

Später beim Festakt auf dem Robert Gassner Platz tanzten sie zum Lied von den vier kleinen Feldmäusen, die für die vier Jahreszeiten stehen, und begeisterten damit das Publikum. Auf der Glatzer Straße wird der „Gartentraum“ gelebt. „Gärtnern ist mein Yoga, Gummistiefel meine Pumps“ war auf dem Wagen mit einem schönen romantischen Garten-Idyll zu lesen. Ein „Hingucker“ besonders für Oldtimer-Fans war ein schön geschmückter Citroen 2CV, genannt „Ente“. Als Teilnehmer eines Erntedankzuges eher ungewöhnlich, erntete das Liebhaber-Gefährt viele bewundernde Blicke. Wagen, die hingegen nie fehlen, sind jene des VFL-Nierswalde und der Volkstanzgruppe. Auch der Schützenverein machte mit.

Nach dem Gottesdienst hatten die Schützen am Kirchenausgang Spalier gestanden, auf ihren Wagen schrieben sie: „Wir ernten Könige.“ Musikalisch begleitet wurde der Umzug vom Spielmannszug des Bürgerschützenvereins 1924 Materborn. Mehrere Hundert Besucher waren rund um den Robert-Gassner-Platz versammelt. In diesem Jahr konnten sie auf einem vorbereiteten Stimmzettel den ihrer Meinung nach schönsten Wagen nennen. Die Prämierung erfolgte am Abend beim Ernteball in der Mehrzweckhalle.

Siegfried Losch, der Vorsitzende der Ortsbauernschaft, beschrieb in seinem Jahresrückblick, die Trockenheit sei gerade am Niederrhein sehr groß gewesen und habe den Landwirten besondere Probleme und hohe Kosten bereitet. Die Erntekrone, eine Auszeichnung für soziales Engagement innerhalb der Ortsgemeinschaft Nierswalde, erhielt in diesem Jahr das Ehepaar Anne und Kurt Sickau. Anne Sickau war 20 Jahre Turnlehrerin beim VFL und fünf Jahre lang Küsterin der evangelischen Kirchengemeinde. Sie engagiert sich beim Frauenfrühstück und in der Frauenhilfe und ist seit sieben Jahren Presbyterin. Ihr Ehemann kümmert sich um die Organisation der Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle und sorgt mit den Senioren für die Grünanlagen im Dorf.