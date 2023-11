Heimatverein lädt am 5. Dezember ein Der Nikolaus kommt wieder im Boot zur Gocher Nierswelle

Goch · Der Nikolaus kommt nach Goch: Am 5. Dezember soll er mit einem Boot an der Nierswelle anlegen. Wo der Nikolaus überall Station macht und was die Besucher erwartet.

18.11.2023 , 05:15 Uhr

Für die sichere Ankunft des heiligen Mannes trägt auch in diesem Jahr wieder die DLRG Sorge. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nur noch kurze Zeit, dann wird es wieder vorweihnachtlich in den Straßen, Häusern und bei den örtlichen Festen: In Goch kommt der Nikolaus einmal mehr auf Einladung des Heimatvereins über die Niers zu den Kindern. Die Ankunft des heiligen Mannes ist für Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr an der Nierswelle geplant. Im vergangenen Jahr war er im Stadtpark aus dem Boot geklettert und hatte dort die Kinder beschenkt. Das Boot für den Nikolaus stellt wie immer die DLRG. Von der Nierswelle aus wird er Richtung Innenstadt gehen und sich vor dem „Haus zu den fünf Ringen“ die Zeit nehmen, mit den Kindern zu sprechen. Er steht dort auch gerne für ein Foto bereit. Jedes Kind im Kindergarten- und Grundschulalter bekommt einen Weckmann geschenkt. Der Musikzug der Feuerwehr wird die musikalische Begrüßung übernehmen und alle Bürger sind eingeladen, noch ein wenig am festlich beleuchteten Markt zu verweilen. Damit dies alles ohne Zwischenfälle geschehen kann, sichern Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, der DLRG und des Deutschen Roten Kreuzes das Ufer der Niers ab. Bei extremem Dauerregen oder Sturm wird der Nikolaus ab 18 Uhr kurzfristig im Note-Café auf der Bahnhofstraße direkt am Gocher Steintor zu finden sein, wo er den Kindern dann ihre Weckmänner überreicht.

