Karneval 2022 : KCC Goch überrascht mit Geschenke-Aktion

Goch Die Tanzsportabteilung des KCC Goch unter Führung von Alex Männchen und die Vorsitzende Heidi Meesters hatten die Idee für eine Geschenke-Aktion zu Karneval.

Es gab eine Tüte mit einem Amerikaner für die KCCler der Tanzsportabteilung und mit einem Berliner für alle Mitglieder des Vereines. Dazu gab es einen QR-Code, mit dem alle Tänze der Flöhe, Minis, Teenies und der Tanz- und Funkengarde gezeigt werden. Auch Frauen- und Männerballett sind vertreten sowie Worte der 1. Vorsitzenden Heidi Meesters und des Ehrenvorsitzenden Jack Krämer. Das Karnevalsgeschenk wurde vom Vorstand an alle Mitglieder gebracht. Der KCC konnte 2021 keine Kappen- und Herrensitzung sowie Familiennachmittag veranstalten wegen Corona und auch 2022 war eine Durchführung nicht möglich. Die Tanzgarden haben aber fleißig trainiert und konnten ihre Tänze nicht dem närrischen Publikum präsentieren. Deshalb kam die Idee bei der Tanzsportabteilung auf, einen QR-Code zu erstellen und dies den Mitgliedern mit einer Aufmerksamkeit zu übergeben, was dann verwirklicht wurde. Der KCC Goch bedankt sich bei allen Mitwirkenden des Vorstandes und den Trainerinnen der Tanzsportabteilung, die diese Aktion unterstützt haben, damit jedes Mitglied in den Genuss kam, die Tänze der Garden des KCC zu Hause anzuschauen.