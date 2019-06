Uedem : Heimatverein Uedem trauert um Arthur Aßmann

Uedem Der Heimat- und Verkehrsverein Uedem trauert um Artur Aßmann, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Er war als Polizist in Uedem jahrzehntelang tätig und bei allen Einwohnern beliebt. Arthur Aßmann wurde 1989 in den Vorstand des Heimat- und Verkehrsverein Uedem gewählt und war jahrelang stellvertretender Vorsitzender.

1991 gründete sich im Heimat- und Verkehrsverein der Geschichtskreis. Von Anfang an gehörte er dieser Gruppe an und hat sie viele Jajhre geleitet. Mit seinen Mitstreitern hat er das Archiv aufgebaut und an der Schriftenreihe mit gearbeitet. Er gehörte den Arbeitsgruppen an, die 1995 die Ereignisse des 2. Weltkrieges und 1998 die Geschichte der Boxteler Bahn erarbeitete und im Bürgerhaus eine viel beachtete Ausstellung durchführte.

Alle seine Tätigkeiten aufzulisten, ist kaum möglich. War Not am Mann, so konnte man sich immer auf Arthur Aßmann verlassen. So stand er auch als Gästeführer zur Verfügung. Für seinen Einsatz wurde er 2012 mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Die Beerdigung findet am 1. Juli statt.