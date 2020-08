Die Kirmes in Kessel ist in Gefahr : Kessel kämpft für seinen Kirmesplatz

Die Kirmes in Kessel ist in Gefahr

Goch-Kessel Der Neubau eines Einfamilienhauses hat die Fläche am Scharsenweg deutlich verkleinert. Nun fehlt der Raum für ein Volksfest. Der Heimat- und Verkehrsverein hat einen Plan entwickelt: Zwei der drei Tennisplätze sollen verschwinden.

Immerhin brauche eine Kirmes Platz. Der ist aber am bisherigen Standort Kranenburger Straße/Ecke Scharsenweg vor dem Sportplatz der Spielvereinigung Kessel mit dem Bau eines Einfamilienhauses deutlich verkleinert worden. Für die Firma Magic Sound, die die Kirmes seit 2017 ausrichtet, macht es das schwierig. Immerhin brauchen die Gocher Veranstaltungstechniker genügend Raum für das Festzelt und die Hüpfburgen. „Magic Sound hat uns nun ein wenig die Pistole auf die Brust gesetzt, dass der Platz, der jetzt noch zur Verfügung steht, nicht ausreicht und die Kirmes dann dort nicht mehr stattfinden könnte. Ich halte ihre Bedenken auch für nachvollziehbar“, sagt Thönnesen. Es würde das Aus der Kirmes in Kessel bedeuten.

Umzug Während die Kesseler Kirmes bis 2017 vor dem Gasthaus Stoffelen an der Kranenburger Straße ausgerichtet wurde, steht das Festzelt mittlerweile am Scharsenweg. So gelang es, dem Volksfest mit dem Veranstalter Magic Sound neues Leben einzuhauchen.

So machte sich der Verkehrs- und Heimatverein Gedanken, wie man den Kirmesplatz vergrößern könnte. Der Blick von Thönnesen und seinen Mitstreitern schweifte in Richtung der benachbarten Drei-Feld-Platzanlage des Tennisclub Kessel. Immerhin liegen dort zwei der drei Ascheplätze brach. Die Natur erobert sich die Felder zurück, dort wuchert das Unkraut. Vor anderthalb Jahren sollte der TC Kessel bereits aufgelöst werden. Es gab kaum mehr Aktive, die dem weißen Sport nachgingen. Zur Auflösungsversammlung hatte der Vorstand eingeladen, als es zu einer besonderen Wendung kam.

Die Protagonisten der Volkssternwarte, die ihre Beobachtungshütte auf dem Gelände haben, zog es in den Tennisverein. Nicht aber, um gegen den gelben Ball zu schlag. Vielmehr wollten sie verhindern, dass das Vereinshäuschen verschwindet. Schließlich sei dieses auch für die Sternengucker nutzbar. Um die Aufbereitung der Tennisplätze aber kümmerten sie sich nicht. Stattdessen trat vor einigen Wochen der Niederländer Maurice Niesten in Erscheinung, der dem TC Kessel neues Leben einhauchen will und einen Tennisplatz aufbereitet hat. „Wir wollen hier einen Neustart wagen und insbesondere die Jugend des Dorfes vom Tennis begeistern“, sagt der 40-Jährige. Allerdings, so erklärt Niesten, werde es in Kessel keinen Bedarf für drei Tennisplätze geben.