Übergabe gelungen : Hausarzt Ludwig hat Nachfolger seine Praxis in Goch

Goch Der Ärztemangel ist auch in Goch groß. Umso schöner, wenn eine Praxisübergabe gelingt und Patienten nicht fürchten müssen, plötzlich ohne medizinischen Beistand zu sein.

(RP) Diese Nachricht hat viele Gocher erleichtert, denn wann immer ein Arzt seine Praxis aufgibt, ist die Sorge groß, dass es keinen Nachfolger geben wird. Dieses Problem besteht im Kreis Kleve wie überall vor allem in ländlicher Region. In Goch ist es dem langjährigen Allgemeinmediziner Benedikt Ludwig gelungen, einen jungen Kollegen zu finden, der weitermacht am Peerensträßchen 9. Das freut nicht zuletzt die Senioren Union, die sich seit langem intensiv mit dem Thema Ärztemangel beschäftigt.

„Benedikt Ludwig hat seine Praxis an Dr. Lucian-Irinel Radu übergeben. Dies war für die Gocher CDU-Senioren Union ein Anlass, beide Ärzte aufzusuchen. Zunächst gab es ein herzliches Dankeschön für Benedikt Ludwig“, schreibt der SU-Vorsitzende Wolfgang Pitz. Ludwig sei ein Arzt aus Leidenschaft, der nicht nur in der Praxis beliebt ist, sondern auch bei seinen Hausbesuchen und in den Altenheimen als Menschenfreund angesehen werde. „Die Praxisübergabe an Dr. Radu hat er selbst eingeleitet. Sein Nachfolger freut sich darüber, dass Benedikt Ludwig noch eine Weile als angestellter Arzt stundenweise zur Verfügung steht.“ Die Praxis wird in den kommenden Wochen noch modernisiert. Die Senioren Union hofft, dass es auch anderen praktischen Ärzten in der Stadt gelingen wird, Nachfolger zu finden. Das sei für die Bürger sehr wichtig. Gerade für altere Menschen, denn plötzlich ohne medizinischen Beistand zu sein, das möchte sich niemand vorstellen.