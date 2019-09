Wissel : Erntedankzug Wissel sucht Nachwuchs

Kalkar-Wissel Ein Jahr vor dem „Goldjubiläum“ im Jahr 2020 ist der Vorstand der Erntedankgemeinschaft vergrößert worden.

(RP) Im Dünendorf Wissel haben mit der Jahreshauptversammlung der Erntedankgemeinschaft die Vorbereitungen zum 49. großen Erntedankumzug im Dünendorf am Samstag, den 28 September, begonnen. Viele Gruppen und Vereine im Dorf sind schon seit einigen Wochen mit den Vorarbeiten beschäftigt, so Marco Fischer, Vorsitzender, der Gemeinschaft. Nun aber beginnt die heiße Phase und manche Gruppen werden sich in der zweiten Monatshälfte fast jeden Abend treffen, um die Wagen und Kostüme für den Umzug herzustellen.