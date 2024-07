Kindertrödel, Boule, Beachsoccer Was der Gocher Sommer in diesem Jahr zu bieten hat

Für die ersten größeren Veranstaltungen sollte man sich jetzt schon anmelden – sofern das nicht schon geschehen ist, denn die Möglichkeit besteht online bereits (www.goch.de/gochersommer). Am Samstag, 3. August, wird in Kooperation mit dem Gocher Reisemobilclub ein Boule-Turnier angeboten. Von 12 bis 16 Uhr kann die Kugel geworfen werden, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Gespielt wird in Zweier-Teams auf zwölf Meter langen Bahnen im Sand. Kurzentschlossene können sich auch noch am 3. August zwischen 10 und 11.45 Uhr direkt auf dem Marktplatz anmelden.