Wunderland Kalkar : Ganze Saison im Kernie’s genießen

KALKAR Kalkars Wunderland öffnet Familienpark am Karfreitag. Neu ist eine Saisonkarte.

Frühlingshaft farbenfroh wird der Park ganz bestimmt sein, wenn er am 19. April nach der viel zu langen Winterzeit wieder eröffnet wird. Die Gärtner und andere Mitarbeiter haben Kernie’s Familienpark für die großen und kleinen Besucher schön gemacht. Erstmals gibt es in diesem Jahr das Angebot von Saisonkarten: Für 74,50 Euro können damit Kinder und Erwachsene bis zum Herbst so oft sie möchten in den Park. Ob in den Ferien, an den Wochenenden oder immer dann, wenn der Park auch während der Woche geöffnet ist, sind Besucher willkommen.

Die Stammgäste werden sicher zielgerichtet zum Kettenkarussell, zum „Pirat“ oder zur Wildwasserbahn rennen, der „Vertical Swing“ oder die Kartbahn sind etwas für die Größeren. Anfänger in puncto Nervenkitzel freuen sich an Hüpfkissen, „Elefant“ oder dem nostalgischen Karussell. Für Sportliche ist die Kletterwand am Kühlturm eine echte Herausforderung.

Info Das ist „Kernies“ im Wunderland Wo? Ganz nahe an Kalkar-Hönnepel und am Rhein, Griether Straße 110-120. Was? Karussells für Kleine und einige auch für etwas ältere Kinder bis etwa 12 oder 13 Jahren.. Dazu Pommes, Softeis und Erfrischungsgetränke so viel man möchte. Wie teuer? Tageskarten kosten online reserviert 24,95 Euro, an der Tageskasse fünf Euro mehr. Günstiger wird’s für Kindergeburtstage oder andere Gruppen. Neu sind Saisonkarten für 74,50 Euro. Noch mehr? In vielen (Mehrtages-)Arrangements ist der Eintritt in den Familienpark bereits enthalten.

Vorbereitet werden auch wieder diverse Parkevents; mal schwingen Piraten ihre Säbel, es spielen Bands, Clowns treiben ihre Späße, oder Zombies laden zum Gruseln ein. Wenn Wunderland-Geschäftsführer Han Groot Obbink einige Begrüßungsworte an die Gäste richtet, wird er dabei Unterstützung durch die Maskottchen Kernie und Kerna sowie Entertainer Eddie haben, der auf seinem Einrad durch die Menge flitzt.

An den beiden Osterfeiertagen werden für die Kleinen bunte Eier versteckt, die Erwachsenen entscheiden sich vielleicht für die Teilnahme am Osterbrunch. Zum „Music Day“ am 26. April hat das Wunderland Live-Bands eingeladen, und die Piraten entern das Gelände am 30. Juni.

Am 28. Juli, dem Zirkustag, verwandelt sich Kernie’s Familienpark in eine große Manege. Die Artisten des Sommerzirkus „Maximum“

präsentieren ihr Können und üben gemeinsam mit den kleinen Besuchern tolle Tricks und Kunststücke ein. An den langen Sommerabenden des 3., 10., 17. und 24. August hat der Familienpark bis 20 Uhr geöffnet! Dann gibt es Gegrilltes und alkoholfreie Cocktails zu Live Musik. Wenn zum Superheldentag eingeladen wird, ist die Saison schon weit fortgeschritten, denn dann zeigt der Kalender den 29. September. Aber es folgen noch die Herbstferien und Halloween.

Damit der Winter nicht ganz so lange dauert, unterbricht das Wunderland die Ruhephase und öffnet wie schon in den Vorjahren vom 25. bis zum 31. Dezember den Park. Ausgewählte Karussells sind dann jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Seit diesem Jahr müssen Besucher des „Kernie’s“ übrigens ein Parkticket für ihr Auto kaufen. Das hat laut Groot Obbink den Hintergrund, dass es in den Vorjahren diverse Autoaufbrüche und Diebstähle gab. Nun wird jedes einfahrende Auto registriert - die Daten werden aber ganz schnell wieder gelöscht, versichert der Geschäftsführer. Weitere Infos unter www.wunderlandkalkar.eu. Hier können auch Eintrittskarten mit Rabatt online gebucht