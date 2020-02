Chor-Jahrestreffen : Pro-musica-Vorstand bestätigt

Beim Jahrestreffen wurde Evelyn Bebensee erneut zur Vorsitzenden gewählt.

(RP) Im Probenraum der Freien Evangelischen Gemeinde fand die Jahreshauptversammlung des Frauenchores „pro musica“ 1989 Uedem statt. Evelyn Bebensee eröffnete die Sitzung mit einem Dankeschön an alle Sängerinnen und an den Chorleiter, Manfred Hendricks. Der wiederum sagte, dass er auch „nach 23 glücklichen Jahren als Chorleiter beim Frauenchor“ „pro musica“ 1989 Uedem immer wieder begeistert sei, „mit wie viel Effizienz und dennoch unglaublicher Freude“ jeden Mittwoch und bei jedem Auftritt gesungen wird. Er freue sich sehr, dass immer wieder neue Sängerinnen den Weg zum Singen finden und diese gut in den Chor integriert werden können, auch wenn das Auswendigsingen und das große Repertoire außerordentliche Herausforderungen darstellen.