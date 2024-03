Ehemaliger Schüler Lars Beusker – der weltberühmte Tierfotograf von der Gaesdonck

Immer wieder lädt das Internatsgymnasium Gaesdonck in Goch zu seiner Vortragsreihe „Studium Generale“ spannende Redner ein, gerne solche, die selbst einst die Schule an der Landesgrenze besuchten. So war es auch diesmal wieder: Lars Beusker, Abi 1993, wurde ein weltberühmter Tierfotograf und erhielt zweimal hintereinander den New Yorker International Photography Award und andere hohe Auszeichnungen. An das Thema herangeführt wurde er während seiner Schulzeit: Mit Vaters natürlich noch analoger Canon-Kamera und Ilford FP-4-Filmen, die er im noch heute existierenden Gaesdoncker Fotolabor entwickelte, experimentierte er herum. Mit deutlich mehr Leidenschaft, als er dem Unterricht entgegenbrachte, wie er gestand. Mit Mühe schaffte er das Abitur und musste wegen seines bescheidenen Durchschnitts vor der Aufnahme des Design- und Fotografie-Studiums einige Wartesemester überbrücken. Was rückblickend wohl kein Nachteil war.