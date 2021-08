Vandalismus : Tafel von Denkmal in Asperden entwendet

GOCH-ASPERDEN Der Heimatverein Asperden ist empört: Unbekannte haben eine Namenstafel aus Bronze entfernt. Den Gedenkstein hatten die „Fahrenden Gesellen“ errichtet.

Bei der Polizei war zunächst keine Anzeige eingegangen, inzwischen hat der Heimatverein das aber nachgeholt. Die Stadt Goch weiß nun auch Bescheid, die Pressestelle bestätigt, dass derzeit Vandalismus in der Stadt durchaus wieder ein Thema ist. „Beschwerden über Verunreinigungen im Stadtpark, an der Nierswelle und am Parkdeck erreichen uns häufig. Hierbei handelt es sich meistens um dort hinterlassene Müllreste wie etwa Flaschen“, heißt es da. Beim Thema „Bronzetafel“ denkt man natürlich gleich an Metalldiebe, die auch Gärtnern und Bauherren reichlich Ärger und Verluste bringen.