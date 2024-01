„Nur Miteinander sind wir Stadt“ Demo gegen Rechtsextremismus am Sonntag in Goch

Ein Bündnis aus Parteien, Verbänden, Vereinen und Kirchen in Goch setzen am Sonntag, 28. Januar, um 13 Uhr auf dem Gocher Markt ein gemeinsames Zeichen gegen Rechtsextremismus. „Rassismus und Verfassungsfeindlichkeit hat in unserer Stadt keinen Platz. Wir leben in einer bunten Stadt, in der sich alle zu Hause fühlen sollen. Ob im Sportverein, beim gemeinsamen Karneval feiern oder sonst wo: Nur Miteinander sind wir Stadt“, heißt es von den Organisatoren in dem Aufruf für die Demonstration.