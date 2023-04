Goch Spaziergang zum Abschluss der Demenz-Woche

Die Vergangenheit ist für sie meist gar nicht so weit weg. Sie liegt jedenfalls gefühlt viel näher als das, was eben noch aktuell war. Wer demenziell verändert ist, erinnert sich häufig am besten noch an weit Zurückliegendes. Und möchte davon auch gerne sprechen. Vor diesem Hintergrund hatte Alexandra Maywald, die das Seniorenbüro der Gocher Stadtverwaltung leitet, zu einem Rundgang durch die Innenstadt eingeladen. Gustav Kade führte die kleine Gruppe.