Kostenpflichtiger Inhalt: Vereine in Goch : Zum Feiern gerne ins Nachbarland

Siebengewald, de Klaproos, Treffen mit Chef des Eventzentrums, Marcel Wahlen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Weil geeignete Räume in Goch knapp sind, weichen immer mehr Vereine in das nahe Veranstaltungszentrum „De Klaproos“ in Siebengewald aus. Die Niederländer haben die Gäste aus Deutschland fest eingeplant.