Kracht Hübbers: Ein Gocher Unternehmer-Leben

Goch Manfred Hübbers hat sein weltweit tätiges und seit 71 Jahren bestehendes Einrichtungshaus Kracht Hübbers zum Jahresende liquidiert. Ein Rückblick auf 48 Jahre als Chef einer Firma mit Aufträgen rund um den Erdball.

Als Manfred Hübbers das Geschäft im Alter von 28 Jahren („und nach nur einem Gespräch mit dem Kreditinstitut“) übernahm, legte er den Fokus von Beginn an auf „qualitativ und im Design außergewöhnliche, hochwertige Einrichtungsgegenstände“, unterstützt von einer Architektin und einer Innenarchitektin in London und Mailand. Steil bergauf ging es 1971, als er im Urlaub einen jüdischen Kunden aus Frankfurt kennen lernte, Start in „eine nicht für möglich gehaltene Dimension“, denn in den Folgejahren richtete er Hotels und große öffentliche Gebäude in Tel Aviv oder Jerusalem komplett ein – mit Möbelstücken, die in Goch wasserfest verpackt und mit Riesencontainern von Antwerpen nach Israel verschifft wurden. Vor Ort baute er die Einrichtung mit Mitarbeitern aus Goch eigenhändig auf. Kracht Hübbers war auf der internationalen Bühne, richtete für einen weltberühmten Schachspieler 1980 dessen Wohnung im amerikanischen Atlanta ein (mitsamt 1000 fachgerecht in gepolsterten Kisten verpackten Schachspielen mit einem Versicherungswert von einer Million Mark), arbeitete in London, der Schweiz, auf Mallorca und Marbella, in New York oder der Türkei.