Goch : Das weiße Gold spielt die Hauptrolle

Für Samstag, 2. Juni, wurde im Spargeldorf schon so einiges vorbereitet: Sören Theissen, Kerstin Ophey und Bernd Thönissen, v.l. Foto: EVERS / Pixabay (1)

Goch Zum 18. Mal veranstaltet der Verkehrs- und Heimatverein den Spargelmarkt an der Kesseler Kirche. Vier Gastronomen wollen die Besucher mit ihren Kreationen überraschen. Pastor Hürter bereitet eine Messe passend zum Thema vor.

Von Laura Harlos

Die klassischen Spargel-Beilagen wie Schinken oder Schnitzel wird es nicht geben. So viel können die Veranstalter des traditionellen Spargelmarkts vorab verraten. Zum 18. Mal treffen sich am Sonntag, 2. Juni, ab 18 Uhr Liebhaber des weißen Goldes an der Kessler Kirche St. Stephanus.

Innerhalb der historischen Kirchenmauern veranstaltet der Verkehrs- und Heimatverein (VHV) den Markt, vier Gastronomen aus Kessel oder Umgebung sind als Partner vor Ort mit dabei. Wie immer mit dabei sind der Spargelhof Ophey das Quartier und das Gasthaus Zum Schwan. Für das Gasthaus Stoffelen ist es die erste Teilnahme. "Der Spargel ist ein ganz edles Gemüse", sagt Betreiber Sören Theissen.

Für das "vornehme" Gemüse wird in knapp zwei Wochen auch ein hoher Aufwand betrieben: Weiße Zelte werden aufgebaut, Lichteffekte rund um den Kaiser-Otto-Brunnen und die Kirche installiert. "In diesem Jahr achten wir darauf, dass es an jedem Stand kleine Portionen zu moderaten Preisen gibt", sagt Bernd Thönissen, Vorsitzender des VHV. "So können die Besucher viel probieren und sind nicht nach dem ersten Stand schon satt."

Süß und salzig wird es am Stand von Kerstin Ophey. " Neue Kartoffeln und Erdbeeren stehen bei uns auf dem Programm", sagt die Landwirtin. Ihr Spargelhof ist der einzige Betrieb in ganz Kessel, der das Gemüse noch auf eigenen Feldern anbaut. Aktuell sind es drei. "Es bedeutet für uns auch Identifikation, wenn wir auf dem Spargelmarkt präsent sind", sagt Ophey. "Schließlich ist Kessel das Spargeldorf und wir der Anbauer."



Sören Theissen und sein Gasthof Stoffelen bauen das weiße Gold zwar nicht selbst an, dafür sind sie in der Zubereitung besonders kreativ. "Ich bin ein großer Mexiko-Freund und überlege schon seit Monaten, was ich für den Markt originelles machen kann", so der Gastronom. "Ich werde Spargel in Quesadillas servieren, das sind mexikanische Tortilla mit Käse." Für den süßen (Nach-)Geschmack werde er entweder mit Rhabarber oder mit Erdbeeren arbeiten. Jens Barten, Betreiber des Restaurants Zum Schwan, bietet den Besuchern Spargelcremesuppe und Tafelspitz an.

Bereits vor Marktbeginn, um 17 Uhr, hält Pastor Norbert Hürter die Spargelmesse in der Kessler Kirche. Passend zum Motto wird im Gotteshaus geschmückt, unter anderem werden Spargelstangen die Wände zieren. "Ich werde in der Messe die Verbindung von Erde und Licht aufgreifen", sagt Hürter. "Schließlich ist es mit dem Spargel, der zunächst in der Erde wächst und dann irgendwann ans Licht kommt, nicht anders." Alle, die mit Spargel ursprünglich zutun hätten, sollen an diesem Tag feiern. Das Dorf Kessel und die Spargelstange haben eine lange Tradition. "Spargel wurde hier zum ersten Mal 1954 angebaut", berichtet Vereinsvorsitzender Thönissen. "Damals haben die Bauern aber nicht nur Landwirtschaft betrieben, sondern auch eigene Gaststätten geführt, wo sie ihren Spargel angeboten haben."

Wenn am 2. Juni die Spargel-Zelte stehen, hoffen die Veranstalter natürlich auf gutes Wetter. So waren bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen im vergangenen Jahr rund 3000 Besucher auf dem Markt. Die Musikkapelle des Schützenvereins Kessel wird auch in diesem Jahr musikalisch unterstützen, die Feuerwehr übernimmt den Getränke-Ausschank. "Wir hoffen, dass hier in einer Woche wieder bis drei Uhr in der Früh zusammengesessen wird", sagt Thönissen.

