Großer Spargelmarkt in Goch Hier feiert Kessel sein essbares Elfenbein

Goch-Kessel · Die 20. Ausgabe des beliebten Marktes lockte Hunderte Anhänger des königlichen Gemüses in den Innenhof der St. Stephanus-Kirche. Drei Gastronomen tischten auf. Was den Markt so besonders macht.

11.06.2023, 15:46 Uhr

Es durfte geschwitzt werden: Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius bereitete Gastwirt Jens Barten vom Asperdener „Schwan“ sein Spargel-Angebot auf der offenen Feuerstelle zu, vom gebratenen Spargel mit zu Erdbeeren mit Schokolade, und bestaunt von den Gästen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Wenn die Königin (der Gemüse) Hof hält, dann strömen die Untertanen von allen Seiten herbei, um ihre Aufwartung zu machen: Aberhunderte von Asparagus-Anhängern feierten im Schatten der St. Stephanus-Kirche an Tischen und Bänken im Innenhof ihr essbares Elfenbein mit dem schlichten Namen Spargel. Die 20. Auflage des Kesseler Spargelmarktes zog wieder wie ein Magnet die Gäste an, viele kamen auch direkt aus der Kirche nach der traditionellen Spargelmesse mit Pfarrer Uchenna Aba, den jeder sowieso nur Uche nennt, und der es sich auch schmecken ließ.