Stellen neu geschaffen Das sind Gochs neue Ordnungshüter

Die Stellen wurden neu geschaffen, wie im Rahmen der Haushaltsberatungen für dieses Jahr beschlossen. Vorrangig werden Monique Vignold, Roman Hagemann, Jürgen Hanke und Michael Drechsel in der Fußgängerzone, im Stadtpark und an der Nierswelle Präsenz zeigen und sich um alles kümmern, was in den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung fällt.