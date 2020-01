Karneval 2020 : Nach der Prinzenkür ist vor dem Sitzungskarneval

Goch Goch wartet wieder mit einem großen Festzelt auf. Norman Langen, Peter Wackel und die Atzen kommen.

(jul) Nach der Prinzenkür ist vor dem Saalkarneval in Goch. So findet die erste Sitzung am Samstag, 12. Januar, 11.11 Uhr im Poorte Jäntje statt. Dabei handelt es sich um die Flüstersitzung der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort. Die letzte ist die „50+ bunte Karnevalssitzung“ der Interessengemeinschaft Pfalzdorfer Karneval (IPK) am Sonntag, 16. Februar, um 14.11 Uhr im Hotel Auler-Tophofen.