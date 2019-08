Goch : CDU Goch fordert modernes Parken

Blick auf den Marktplatz im Herzen der Stadt Goch vorbei an einem der allerorten in der Weberstadt platzierten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Christdemokraten stellen einen Antrag auf sogenanntes „Mobile-Parking“ oder „Handy-Parking. Dafür muss es eine Umrüstung der innerstädtischen Parkscheinautomaten geben, Man glaubt an eine große Erleichterung für die Bürger.

Die Christdemokraten in Goch setzen sich für eine moderne Umrüstung der innerstädtischen Parkscheinautomaten ein. „Die Parkscheinkosten sollten minuten-genau abgerechnet werden, das ist für die Autofahrer in der Stadt einfach sehr viel fairer“, sagt Andreas Sprenger, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gocher Rat. Nun stellten er und seine Kollegen einen Antrag auf sogenanntes „Mobile-Parking“ oder „Handy-Parking“. Dabei begleicht man die Parkgebühren am Automaten bargeldlos über eine Smartphone-Applikation oder per SMS. Daraus ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen, meint Sprenger: „Es entfällt der Weg zum Automaten, um einen Parkschein zu kaufen, und wieder zurück zum Auto zu gehen. Zudem muss sich der Parkende nicht bereits zu Beginn auf die Parkzeit festlegen. Das kann Kosten in erheblichem Umfang einsparen.“