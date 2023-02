„Mea Optima“ Das ist das neue Seniorenheim in Goch

Wie berichtet, ist nahe des großen Gocher Baugebiets Neu-See-Land am Ostring / Ecke Änne-Biermann-Straße ein Seniorenheim errichtet worden, das „Lebens- und Gesundheitszentrum Mea Optima“ mit stationärer Pflege, Kurzzeitpflege und Betreutem Wohnen. 80 Pflegezimmer und 15 Appartements für Betreutes Wohnen sind entstanden, das Interesse gerade an letzteren ist groß. An diesem Tag ist Georg Walter hunderte Kilometer angereist, um sich „seine“ Wohnung und das Umfeld noch mal anzusehen. Sein Sohn Fritz Walter, der in Weeze lebt, möchte den betagten Vater gerne in seiner Nähe haben. Eine passende Wohnung zu finden sei ungeheuer schwer, und das neue Heim gefällt dem Senior insbesondere von der Lage her sehr. „Schön zum Spazierengehen am See, aber auch mit einem Geschäft gleich gegenüber, das ist gut“, findet er. Ob es zum Einzug kommt, ist noch unklar, es gebe eine Warteliste.