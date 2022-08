Nach drei Läden in Kleve : Sinn expandiert im Oktober nach Goch ins ehemalige Müller-Gebäude

Im Ladenlokal an der Voßstraße haben die Renovierungsarbeiten begonnen. Mit einem Plkat wird noch nach Mitarbeitern gesucht. Foto: Anja Settnik

Goch Nach einigen Monaten Leerstand geht bald Sinn an den Start. Das Modegeschäft soll Magnet für den Standort sein. Auch in Kleve betreibt man bereits drei Geschäfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Der Leerstand hat bald ein Ende, schon in wenigen Wochen soll, wo früher „Müller“ Drogerieartikel und Spielwaren anbot, Kleidung verkauft werden. Wie berichtet hatte der Klever Unternehmer Bernd Zevens neben anderen Immobilien in Goch auch das Gebäude erworben, in dem lange Jahre Müller ansässig war, bevor das Unternehmen entschied, nach Kranenburg zu wechseln. Seitdem waren am Standort Voßstraße übergangsweise ein Weihnachtsmarkt, ein Sozialkaufhaus und Ausstellungen lokaler Händler zu sehen. Jetzt aber wird das vollzogen, was Zevens und die Geschäftsführung des Modehandelsunternehmens im Juli bestätigt hatten: „Sinn“ kommt nach Goch, wird auf drei Etagen 1500 Quadratmeter bespielen und hoffentlich ein „Frequenzbringer“ für den gesamten Handel in der Innenstadt sein.

Geschäftsführer Thomas Wanke freut sich, den Startschuss zur weiteren Expansion geben zu können. Das Modehandelsunternehmen Sinn setze auf gesundes, kontinuierliches Wachstum und werde Anfang Oktober sein neuestes Modehaus in Goch eröffnen. Damit wachse das Filialnetz des Hagener Unternehmens auf insgesamt 34 Häuser, weitere Neueröffnungen seien in der Planung. Wanke erklärt: „Wie alle Sinn-Häuser setzt das Unternehmen auch in Goch auf hohe Beratungsqualität und einen ausgewogenen Markenmix von zeitlos stilvoll bis modisch topaktuell.“

Info Ein Familienbetrieb auf Expansionskurs Unternehmen Sitz von Sinn ist Hagen, von dort aus werden 34 Modehäuser geführt. Beschäftigte Rund 1500 Mitarbeiter in ganz Deutschland betreuen die Kundschaft. Mode 500 Marken im Angebot.

Mit Goch schließe Sinn eine Lücke am Niederrhein in seinem Kernbundesland Nordrhein-Westfalen. Wobei es gleich „nebenan“ Sinn schon an drei Stellen in Kleve gibt. Als ideal werde die Nähe zu den Niederlanden eingeschätzt – wie Kleve ist auch Goch bei der Kundschaft aus dem Nachbarland beliebt. Dem Vernehmen nach schätzt dieser Besucherkreis ein hochwertiges Sortiment und individuelle Beratung. Bislang sei das Familienunternehmen am Niederrhein noch etwas unterrepräsentiert gewesen. Das soll sich mit dem Standort Goch ändern.

Der Startschuss für die Filiale ist bereits Anfang Oktober 2022 geplant; die genauen Details zu Eröffnungstermin und Aktionen würden in Kürze bekannt gegeben. Thomas Wanke verspricht, dass die Filiale Goch „eines der modernsten und attraktivsten Sinn-Häuser in Deutschland“ sein werde. In dem Geschäft werden nach seiner Auskunft rund 20 zukunftssichere Jobs in der Modebranche entstehen, zudem werde das Haus den gesamten Einzelhandelsstandort Goch deutlich attraktiver machen. So sieht das auch Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. „Es freut uns außerordentlich, dass Sinn zukünftig auch in Goch vertreten sein wird. Dies bedeutet einen echten Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt“, sagt er.

Trotz des schwierigen Marktumfelds insbesondere mit Blick auf die hohe Inflation sieht sich das Handelsunternehmen nach Aussage des Geschäftsführers gut aufgestellt und setzt seinen moderaten Expansionskurs fort. „Auch wenn die Branche natürlich das Niveau vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht hat und die hohe Inflation die Kauflaune etwas dämpft, profitieren wir von unserem Markenmix im eher gehobenen Segment“, sagt Thomas Wanke.

Sehr zufrieden ist auch Karin Arntz, die Vorsitzende des Werberings Goch. „Wir sind total begeistert darüber, dass ein namhaftes Unternehmen nach Goch kommt und hoffentlich ein Anker sein wird auch für weitere Ansiedlungen.“ Was derzeit fehle, sei unbedingt Kindermode, aber auch schicke Kleidung in Übergrößen sei Mangelware. Mehrere leerstehende Ladenlokale stünden bereit, entsprechend genutzt zu werden. Karin Arntz findet, dass Goch und seine Händlerschaft mehr Anerkennung verdient hätten.