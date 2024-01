Karneval am Niederrhein Das ist der Träger des Ochsenordens

Der Senat der Kalkarer Karnevalsgesellschaft hat schon manchen verdienten Ehrenamtler kennengelernt und einige Gruppen ausgezeichnet. In mehr als 50 Jahren kam da so einiges zusammen. Dennoch zeigen sich die Männer immer wieder beeindruckt von dem, was in der Region an bürgerschaftlichem Engagement geleistet wird. Am Mittwoch stellten Senatspräsident Stephan Weber, Christian Görtzen und Paul Jamin den Ordensträger 2024 vor: Es ist der Verein „Goch hilft“, der sich in vielfältiger Weise um Bedürftige kümmert. Im alten Gocher Ratssaal wurde der Preisträger, der durch seinen Vorsitzenden Sascha Ruelfs und Schriftführer Jörg Heinrich vertreten war, der Presse vorgestellt.