Ganzes Dorf feiert Das ist der neue Schützenkönig in Asperden

Um 15 Uhr starteten die Wettkämpfe beim Bogenschießen. Neun Mannschaften versuchten sich an Pfeil und Bogen. Unter Anleitung der erfahrenen Bogenschützen Daniela und Klaus Laarmanns vom Bogensport Gelderland wetteiferten neun Gruppen um den Sieg in der Mannschaftswertung. Hier setzte sich die Gruppe um den Kesseler Schützenkönig Mika Maxwill mit 249 Ringen und sieben Treffern in die zehn ganz knapp vor dem Thron des amtierenden Schützenkönigs Maxi Peters durch. Auf dem Bronzeplatz lagen die Vorjahressieger, die Namenlosen.