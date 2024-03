Neues Buch von Robert Peters Der Sommer, in dem Woodstock nach Goch kam

Drei Tage veränderten die Welt. 400.000 Menschen feierten vom 15. August bis 17. August 1969 auf riesigen Weiden des Örtchens White Lake im US-Bundesstaat New York ein Musikfestival, dessen Name zum Sinnbild einer Zeitenwende wurde: Woodstock. Danach eroberten Hippies und Haschisch, langhaarige Jugendliche und bunte Klamotten, freie Liebe (dank Antibabypille) und Friedensbewegte die westliche Welt. Bis in die deutsche Provinz dauerte es aber schon mal ein wenig länger, schreibt der in Goch geborene Autor und RP-Journalist Robert Peters in seinem zweiten Buch über seine Heimatstadt: „Sommer 1971 – Soundtrack einer Kleinstadt-Jugend“. Das war auch der Sommer, als der Oscar-prämiierte Woodstock-Dokumentarfilm in den deutschen Kinos lief – auch im Gocher Goli-Theater, erinnert sich der Autor, der zu der Zeit kurz vor seinem 14. Geburtstag stand. Und die Gocher Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren, die sich Tag für Tag auf der Wiese an einem Trafohäuschen gegenüber dem Freibad an der Niersstraße trafen, hatten den Film allesamt gesehen – und lebten ihn jetzt. Nur eben in Goch.