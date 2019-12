Karneval in Goch : Orden für Karneval, Kolping und die Welt

Goch Das Gocher Prinzenpaar in spe stellte in den Räumen der Volksbank seine Prinzen- und Prinzessinnenorden vor. Die Ordensvorstellung ist inzwischen fester Bestandteil der Gocher Karnevalstraditionen.

Seit drei Jahren stellt das Gocher Prinzenpaar seine Orden in den Räumen der Volksbank an der Niers in einem feierlichen Rahmen vor, zu dem zahlreiche Vertreter der Gocher Karnevalsvereine und der Sponsoren geladen werden. „Fast schon eine Tradition“, sagte auch Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm am Donnerstagabend.

Da in dieser Session das Kolping Karnevals Komitee das Prinzenpaar stellt, nannte Janhsen eine geistige Verwandtschaft zwischen Adolf Kolping und dem Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der den Leitspruch prägte: „Was einer nicht alleine schafft, schaffen viele.“ Als Moderator des Abends stellte er Klaus Görtz vor, in der Bank zuständig fürs Controlling, außerhalb dieser aber ein „karnevalistisches Talent“, da er auch schon als Sitzungspräsident der Uedemer Kolpingfreunde tätig war.

Julia I. (Giesen) und Johannes V. (Knops) lüfteten nun die schwarzen Tücher, mit denen ihre Orden verhüllt waren. „Dies ist ein aufregender Abend für uns, gerne holen wir heute unsere Orden aus dem Versteck“, sagte Julia Giesen und dankte der Volksbank für die Unterstützung. Dies betonte auch der künftige Prinz und sagte, nun könnten sie die zwei Wochen bis zur Prinzenkür kaum noch erwarten. „Märchenhaft in schwarz und gelb, tanz mit Kolping um die Welt“ lautet das Motto von Julia und Johannes. So ist auf dem Orden von Johannes ein beschwingt tanzendes Prinzenpaar zu sehen. „Tanzen ist für uns beide wichtig, Julia ist im Gardetanz, und ich bin im Standard unterwegs“, erklärte Johannes. Sie tanzen auf einer Weltkugel, auf der an der richtigen Stelle eine Gocher Fahne zu sehen ist. „Die Weltkugel steht bei uns für die Vereinigung Kolping International, die viele Hilfsprojekte weltweit unterstützt“, erläuterte er weiter. Am rechten Rand sieht man in Farbe die beiden Wappen Kolping und Stadt Goch miteinander verbunden. Der obere Rand des Ordens besteht aus der Silhouette von Goch, den unteren Rahmen zieren der Prinzenname, das Jahr der Session und das Motto.