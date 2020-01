Karneval 2020 : Das Prinzenpaar bei der Arbeit

Goch Johannes Knops und Julia Giesen werden bei der Prinzenkür feierlich inthronisiert. Der künftige Prinz ist im richtigen Leben Elektromeister, die Prinzessin Optikerin.

Nun haben sie lange genug gewartet, Freitag ist es soweit, Julia Giesen und Johannes Knops werden in der Dreifachturnhalle des Gymnasiums – in der fünften Jahreszeit wird sie auch „Gocher Gürzenich“ genannt – zum Karnevals-Prinzenpaar ihrer Stadt gekürt. Sie freuen sich unbändig darauf, das haben sie bereits bei allen Terminen – der Vorstellung im Kastell oder der Präsentation ihrer Orden – deutlich gezeigt. Mit ihnen freuen sich ihr Verein, das Kolping Karneval Komitee (KKK) und acht weitere karnevalstreibende Vereine der Weberstadt sowie alle, die den Karneval feiern und lieben. Julia I. und Johannes V. werden sie heißen und bis zum Veilchendienstag ihr närrisches Amt ausüben. Für die vielen Termine der kommenden Wochen müssen sie wie alle Tollitäten einen Großteil ihres Urlaubs nehmen und ihren Berufsalltag mal hinten anstellen. Doch wie sieht dieser Alltag außerhalb des Karnevals eigentlich aus?

Johannes Knops hat einen Nachnamen, der den meisten Gochern wohlbekannt ist. Sein Vater Josef gründete 1972 den Familienbetrieb Elektro Knops, kurz JoKo. Auch Johannes blieb bei der Elektrotechnik, machte beim Vater seine Ausbildung und legte 1996 seine Meisterprüfung ab. Seit 2018 arbeitet er als Elektromeister bei Hagebau Swertz. Der 49-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Zum Karneval kam er mit 16, angeregt durch die Eltern und seine Oma, die Kölnerin ist. „Ich war sofort 100 Prozent dabei und machte gleich als Mitglied im Elferrat Jungkolping mit“, erzählt Knops. An den Aktivitäten der Kolping-Familie nahm er bereits als Zehnjähriger teil und fühlte sich dort stets zu Hause und verbunden. Im Karneval sind Tanz und Musik seine Leidenschaft. Zusammen mit seiner Ehefrau Sylvia gründete er 2003 im KKK die Gruppe „Locomotion“, die jedes Jahr mit tollen Play-Back-Shows begeisterte. „Es waren Tanz-Play-Back-Shows zu Musicals wie „Star light Express“, „Tanz der Vampire“ oder „Lion King“, berichtet er. Nachfolger der „Locomotion“ sind die heutigen „Locos“. Tanzen ist dem künftigen Gocher Prinzen auch außerhalb des Karnevals wichtig. Über seine Frau kam er zur Betriebssportgruppe Bedburg Hau, wurde Tanzlehrer. Tango und Rumba sind seine Lieblingstänze. Der Wunsch Karnevalsprinz zu werden, kam auf, als 2011 sein Bruder Marcus in Goch das närrische Zepter schwang. Dass es nun dazu kommt, ist für ihn eine „runde Sache“. Was bedeutet Karneval für ihn? „Karneval ist eine große Gemeinschaft, und die vielen Vereine in Goch machen ihn bunt. Das Leben fühlt sich leicht an, man nimmt Vieles nicht so ernst und kann aus dem Alltag ausbrechen.“