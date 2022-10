Jugendheim Goch : Start zum Neubau des Gocher Jugendheims

Noch gibt’s keine Straße zum Bauplatz hinter dem bisherigen Astra. Rechts im Bild das neue Altenheim am verlängerten Ostring. Foto: Anja Settnik

Goch Etwa ein Jahr sollen die Bauarbeiten dauern, dann steht den Gocher Kindern im Hintergrund der Pfalzdorfer Straße ein nachhaltig gebautes neues Jugendzentrum zur Verfügung. Der Altbau, in dem sich die älteren Jugendlichen tummeln dürfen, wird frühestens 2025 saniert.

Diese Baustelle ist kaum zu finden, denn bislang führt keine befestigte Straße zu ihr. Nur wer am See von Neu-See-Land spazieren geht und mit langem Hals Richtung Astra blickt, könnte es bemerken: Aus dieser Richtung betrachtet vor dem Gocher Jugendmarkt ist eine flache Baugrube ausgehoben worden. Auf einer Fläche von 30 mal 15 Meter entsteht dort Platz für ein eingeschossiges Gebäude, das ab Herbst 2023 Gocher Kindern Möglichkeiten bieten soll, ihre Freizeit zu gestalten. Wolfgang Jansen und Gero Guntlisbergen von der Stadtentwicklungsgesellschaft GO! sowie Bernd Prieske als Architekt erläuterten unserer Redaktion das Projekt.