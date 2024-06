Feier im Jubiläumsjahr GochNess feiert 25 Jahre Spaß und Erholung

Willi Girmes schmetterte abwechselnd mit Unterhaltungsmusik der „Sofahelden“ mehrere GochNess-Lieder aus eigener Feder, bevor einer ans Mikrofon durfte, der die Frühzeit des Kombi-Bades wohl besser als jeder andere in Erinnerung hat: Rudolf Lange, damals Bürgermeister, erinnerte an das frühere Hallenbad und dessen erhebliche PCB-Belastung, die zehnmal höher war als die der Hauptschule, die damals aufwendig saniert wurde. Das Bad war nicht zu retten, wirtschaftlich vernünftig sei nur ein Neubau, habe man erkannt. Und dann vollzog sich, worauf Rudolf Lange bis heute stolz ist und was in der Region für einige Aufmerksamkeit sorgte: Uedemer Eltern verlangten die Gründung einer Gesamtschule, in der Schustergemeinde war dafür nur für die Aufbauphase Platz. Durch den Abriss des Gocher Hallenbades entstand eine Freifläche, auf der Platz für einen Schulbau war. „Aber nicht für die Gesamtschule, sondern für ein modernes Gymnasium. Das alte Gymnasium konnte zur Gesamtschule umgebaut werden.“ CDU-Mann Lange hatte damals parteipolitische Vorbehalte beiseite gelassen und durchgefochten, was sich für die Gocher Schullandschaft als genau richtig herausstellte: Die Gesamtschule entwickelte sich rasant.