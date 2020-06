Schwimmbadbesuch wieder möglich : GochNess öffnet zu den Ferien

Goch Die Sauna muss noch geschlossen bleiben. Auf die Wasserlandschaft des GochNess dürfen sich Familien jedoch wieder freuen: Am ersten Sonntag in den Ferien steht sie wieder zur Verfügung – allerdings müssen Regeln befolgt werden.

Noch fordern große Banner am Zaun der Stadtwerke die Gocher dazu auf, zu Hause zu bleiben. Wegen der Corona-Pandemie, die inzwischen aber offensichtlich so gut zu handhaben ist, dass einige Lockerungen möglich werden. Zum Beispiel darf wieder geschwommen werden, und zwar nicht nur in gesitteten Bahnen, sondern auch mit Spaß. Obwohl dies in Nordrhein-Westfalen schon wieder seit dem 15. Juni erlaubt ist, haben hiesige Bäder lieber noch etwas abgewartet und an ihren Hygienekonzepten gefeilt. Das Ergebnis – in Goch wie in Kleve: Zum 28. Juni, dem ersten Sonntag der Sommerferien, werden die Freizeitbäder wieder geöffnet.