Wunderland Kalkar : Im Wunderland fliegen wieder die Pfeile

Kalkar Am kommenden Wochenende ist das Kernie wie schon im Vorjahr Austragungsort der „Bull’s German Open“. Das Weltranglistenturnier wird ausgerichtet vom 1. Darts-Sport-Club Bochum und lockt namhafte Spieler in die Region.

Mit Kneipenspaß oder Kinderspiel hat dieses Pfeile-Werfen wenig zu tun: Zum „Bull’s German Open“ werden vom 12. bis 14. April hunderte teils hochklassige Sportler erwartet, immerhin zählt das Turnier laut Veranstalter zu den größten der Welt. Aus aller Herren Länder werden am zweiten Aprilwochenende Könner und Hobbyspieler erwartet. Ausrichter ist der 1. Darts-Sport-Club Bochum 1982, der im Kalkarer Wunderland erneut ein Weltranglistenturnier ausrichtet. Zuschauer sind bei freiem Eintritt am Samstag und Sonntag willkommen.

Nach der gelungenen Premiere 2018 wird auch die 31. Auflage der Bull’s German Open, die früher in Bochum angesiedelt waren, am Niederrhein ausgetragen. Im Hotel-, Business- und Freizeitpark finden Teilnehmer und Zuschauer alles, was sie benötigen: Platz, Verpflegung, Unterhaltung, Hotelzimmer. Mehr als 1500 Aktive und Zuschauer werden erwartet. Auch Rollstuhlsportler können übrigens mitmachen.

Neben den offiziellen Weltranglistenturnieren werden in diesem Jahr erneut am Samstag und am Sonntag Zusatzturniere veranstaltet. Teilnahmeberechtigt ist jeder, der nicht oder nicht mehr an den offiziellen Wettbewerben teilnimmt. Da die Anmeldungen für diese Turniere erst am Spieltag entgegengenommen werden, kann jeder Kurzentschlossene sich noch am Turnierwochenende anmelden. Doch die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Nachfrage nach den begrenzten Startplätzen hoch ist.