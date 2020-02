Närrisch : Vor dem Kinderkarneval feierte große Ritterschar

Damensitzung und Kinderkarneval der IPK kamen bei den großen und kleinen Pfalzdorfern bestens an.

(RP) Nachdem das IPK-Wochenende mit dem tollen „Loss mer singe“-Abend eröffnet wurde, starteten die IPK Frauen unter dem Motto „In der Burg der IPK feiern wir als Ritterschar“ mit der ersten Damensitzung. Pünktlich um 16.11 Uhr begrüßten die Sitzungspräsidentinnen Sonja Schulte und Martina Welbers und der Elferrat der Gardefrauen der IPK das närrische Publikum auf Burg Tophofen. Wie in jedem Jahr hatte sich auch das Publikum dem Thema angepasst. Show- und Gardetänze kamen bestens an, kräftig gelacht wurde, als erst Greta Görtz und dann Achim Verrieth ihre Bütten vortrugen. Auch die dritte Bütt des Tages von „Ne Kistedüvel“ begeisterte. Dann wurde es Zeit für für die ersten tanzenden Männerbeine. Die Froschkönige aus Kellen konnten sich sehen lassen. Die Trommeln des Tambourcorps Asperden kündigten den Höhepunkt des Abends an: Prinz Johannes V. und Prinzessin Julia I. marschierten mit ihren Gardisten und Funken des Kolpingkarnevals in den Saal. Dann gab’s den Gardetanz der IPK Funken, bevor der Gocher Musikverein das Publikum weiter in Sing- und Tanzstimmung brachte.