Kultur in Goch : Damaris Kerkhoff komponiert „Winzig“

Die Ausstellung von Damaris Kerkhoff wird am Sonntag eröffnet. Objekte und eine Installation regen zum freien Denken an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Sie war gerade erst mit dem Kunststudium fertig, als sie in Kleve den Werner-Deutsch-Preis für junge Kunst erhielt. Nun zeigt die Kölnerin ihre Arbeiten im Museum Goch. Sonntag ist Eröffnung von „Winzig van Goch“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Sie lässt den Betrachter ganz schön alleine. Kein Foto von ihr selbst ist erwünscht, über ihre Kunst sprechen möchte sie auch nicht. Wer sich Erkenntnis von Damaris Kerkhoffs eigener Internetseite verspricht, hat ebenfalls Pech: Die Biografie erschöpft sich in drei Zeilen: geboren in Münster, studiert in Düsseldorf, lebt heute in Köln. Viel mehr Platz nimmt die Auflistung ihrer Arbeiten, bisherigen Ausstellungen und Preise in Anspruch. Damaris Kerkhoff, 32 Jahre alt, war fleißig in den Jahren, die auf ihr Kunststudium folgten. In Kleve überzeugte sie im Jahr 2014 im Museum Kurhaus und bekam für ihre Zeichnungen den Werner-Deutsch-Preis für junge Kunst. Nun zeigt sie in Goch Objekte. Die Ausstellung, gefördert von der Kunststiftung NRW, wird am Sonntag, 14. Juli, um 11.30 Uhr eröffnet.

Mancher Gocher wird schon deshalb gerne vorbeischauen, weil das Museum, bekanntlich untergebracht im früheren Amtsgericht, seine erste größere Renovierung erfahren hat. Das Parkett glänzt nun wieder, und Museumsdirektor Stephan Mann weiß nun ganz genau, was in seinen Schränken, Regalen und im Magazin alles vorhanden ist. Er freut sich auf die Wiedereröffnung nach der Phase ohne Besucher. Kommunikation ist den Kultur-Verantwortlichen in Goch schließlich wichtig: Ab Sonntag ist das Museum wieder ein Ort für Gespräche, zum Schauen und Staunen. Dazu eignet sich Damaris Kerkhoffs Schau „Winzig van Goch“ in besonderer Weise. Winzig klingt wie Vincent, winzig ist vielleicht auch das Haus, die Stadt, womöglich gar – nach eigenem Empfinden – die junge Künstlerin?

Info Eröffnung im renovierten Haus Ausstellung „Winzig van Goch“ ist von Sonntag an bis zum 8. September zu sehen. Wie immer gibt es auch ein museumspädagogisches Angebot Für Kinder Wenn Interesse besteht, wird dem Nachwuchs ein „Kids Opening“ mit kindgemäßen Erläuterungen geboten.

Wer das Gebäude betritt, findet wie früher gleich rechts den ersten Ausstellungssaal und weiter hinten links den zweiten. Der vorne gelegene war in der jüngsten Vergangenheit zum Großraumbüro umfunktioniert worden, ein Umstand, der die Künstlerin irgendwie faszinierte, meint Stephan Mann. Noch während die Kölnerin überlegte, wie sie ihre Objekte im Raum arrangieren könnte, saß das Museums-Team dort an seinen Schreibtischen. Vielleicht deshalb hat Kerkhoff zwei ältere Schreibtische in ihre Arbeiten integriert. An einen führt sogar ein Kabel, ohne dass eine Lampe, ein Computer oder ein anderes technisches Gerät vorhanden wäre.