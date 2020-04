Corona-Aktion : Hilfe für Bedürftige hängt in Uedem am Zaun

Hilfe für Bedürftige hängt in Uedem am Zaun

Uedem Zwei Schüler haben den Gabenzaun in Uedem initiiert. Spender hängen Tüten mit Lebensmitteln auf, Bedürftige können diese kostenlos und unkompliziert mitnehmen.

Fini und Fritz Bremers sind Jugendliche aus Uedem, die sich um Mitbürger sorgen, für die die Corona-Krise zusätzliche Härten bringt. Vielen von ihnen hilft sonst das Café Konkret. Aber das kann derzeit seinen gewohnten Service nicht anbieten. Die 15 und 17 Jahre alten Schüler haben eine Idee aufgegriffen, die auch anderswo funktioniert: ein Gabenenzaun, an den Spender mit Lebensmitteln bepackte Taschen hängen. Am Karsamstag soll es das Angebot erstmals geben.

Das Prinzip ist einfach: Menschen, die etwas geben wollen, hängen gefüllte Tüten an den Zaun, Menschen, die bedürftig sind, können sich dort eine Tüte wegnehmen. Alles unter Einhaltung des Mindestabstands, versteht sich. Die Geschwister aus Keppeln wollen mit der Aktion ihren Beitrag zu einem besseren Miteinander leisten, zumal diese Ferien ansonsten ja durchaus langweilig werden könnten. „Mit dem Gabenzaun wollen wir helfen, dass alle Familien in Uedem ein schönes Osterfest feiern können“, erklären die beiden Jugendlichen. Das Café Konkret und Bürgermeister Rainer Weber unterstützen das Vorhaben.

„Der Gabenzaun kann aber nur funktionieren, wenn möglichst viele mitmachen“, geben Fritz und Fini Bremers zu bedenken. Deshalb bitten sie die Uedemer Bürger, Tüten für den Gabenzaun zu packen. Darin sollten, möglichst wasserfest verpackt, haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, Zucker oder Konserven enthalten sein. „Und am besten versieht man die Tüte von außen mit einem kleinen Zettel, auf dem steht, was drin ist“, sagen die Geschwister.

Der Uedemer Gabenzaun wird am Samstag, 11. April, an der Rückseite des Uedemer Rathauses aufgebaut werden und von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Wer eine Tüte spenden möchte, sollte sie möglichst zwischen 8 und 14 Uhr an den Zaun hängen. Fragen oder Anregungen gerne per E-Mail an die Initiatoren: gabenzaunuedem@gmail.com