Traumurlaub wird zur Evakuierungsmaßnahme : Die Chronologie einer Kreuzfahrt-Odyssee

Foto: AIDA Cruises

Goch Vor mehr als einem Jahr hat Helmut Rother aus Goch eine Kreuzfahrt gebucht. Durch die rapiden Entwicklungen in Sachen Corona fand die „Transreise Mauritius nach Heraklion“ am 10. März ein jähes Ende. In seiner Heimatstadt angekommen ist er jedoch erst acht Tage später.