Goch Singen für alle und Comedy in Häppchen

(nik) So schwer es die meisten Chöre heutzutage haben, so gut funktioniert meistens unbeschwertes „Rudelsingen“: Zur Aktion „Goch, wie es singt und lacht“ im Rahmen des Gocher Sommers kamen zahlreiche gut gelaunte Menschen, die die Schauer am Nachmittag entspannt abwarteten, um sich auf einen langen Abend vorzubereiten. Die Gocher Sopranistin Annette Regnitter, mit viel Erfahrung im spontanen Gruppengesang mit Laien, lud dazu ein, bekannte Schlager und Pop Songs mit ihr zu schmettern. Die dazu benötigten Texte wurden in gut lesbarer Schriftgröße auf die Rückwand der Bühne projiziert. Am Klavier begleitete die Vorsängerin Carolin Krott, deren Familie in Goch ebenfalls gut bekannt ist. Ob Roy Black, Udo Lindenberg, Beatles oder Queen: Die Melodien der unvergessenen Lieder saßen, die Refrains erst recht, und für die Wiederholung im nächsten Jahr, auf die Regnitter setzt, durften sich die Teilnehmer sogar Lieblingssongs wünschen.