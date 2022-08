Comedy-Nacht in Goch : Abdelkarim und Kollegen im Kastell

Abdelkarim, ein Bielefelder mit marokkanischen Wurzeln, gastiert zum Auftakt der Reihe „Miteinander Momente“ im Gocher Kastell. Foto: Guido Schröder

Goch Bei der Comedy-Nacht im Gocher Kastell stehen vier nahmhafte Kleinkünstler auf der Bühne. Sie werden zum Auftakt der Reihe „Miteinander Momente“ das Beste aus ihren aktuellen Programmen spielen.

Von Anja Settnik

Kabarett geht eigentlich immer, Comedy erst recht. Und wenn dann noch bekannte Namen vertreten sind, muss sich der Veranstalter wenig Sorgen machen. Zur Comedy-Nacht im Kastell Goch sind bekannte Größen der Branche verpflichtet worden: Abdelkarim, John Doyle, Ill-Young Kim und Aylin Lefkeli. Die vier präsentieren zum Auftakt der Reihe „Miteinander Momente“ am Mittwoch, 31. August, ab 20 Uhr, im Kastell Goch das Beste aus ihren aktuellen Programmen.

Das von Abdelkarim heißt „Wir beruhigen uns“. Als Bielefelder mit Wurzeln in Marokko meint er, dass die Welt um ihn herum einfach zu schnell ist. Wenn nicht doch eher er selbst zu langsam ist. Weil ihm Menschen von jung bis nicht mehr ganz so jung, von hellweiß bis dunkelschwarz und von weiblich bis männlich willkommene Gesprächspartner und Forschungsobjekte sind, entstehen Geschichten zum Lachen und jede Menge Fragen. Wie etwa die, warum Menschen ihre Sprache verlieren, wenn sie Kinder kriegen. Oder: Was ist die beste Uhrzeit für einen Viral-Hit? Fällt es unter „ehrenamtlich tätig“, wenn Abdelkarim in einer Polizei-Chatgruppe als Admin anheuert? Nach Goch kommt er in gebügelter Lederjacke, verspricht er.

Info Tickets für die Comedy-Nacht Preis: 23,20 Euro Wo: KulTOURbühne Goch im Rathaus (Telefon 02823 320202) oder per E-Mail an kultourbuehne@goch.de. Reservierung: Man kann Karten auch online auf der Homepage www.goch.de reservieren.

Ill-Young Kim wiederum ist in Deutschland unterwegs, um neue Abgründe zu erforschen, sagt er. Viele Lichtjahre entfernt vom Mutterplaneten Korea dringt Kim in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor auf der Bühne erlebt hat. Der Stand-up-Comedian, Schauspieler, Moderator und waschechte Kölner macht als Deutscher haarsträubende Erfahrungen, weil er ein asiatisches Aussehen hat. Und dann noch dieser Name, der dem des nordkoreanischen Diktators so ähnlich ist. Chaos bricht im China-Restaurant aus. Und Hunde hat Kim sowieso zum Fressen gern.

John Doyle wiederum findet: „Das Leben ist Abenteuer genug.“ Da braucht‘s kein Fallschirmspringen, Bungee-Jumping und Schwimmen mit Piranhas. Aber ehrlich gesagt, würde auch John Doyle gern solche Abenteuer erleben. Leider kann er es nicht. „Mir ist neulich schon beim Niesen die Kniescheibe rausgesprungen!“, meint der deutsch-amerikanische Komiker. Viel Persönliches kommt in seinem Programm zum Vorschein.