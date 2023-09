Clube der Pferdefreunde Goch 75 Jahre Freundschaft zwischen Mensch und Pferd

Gerne werfen die Pferdesportler von heute einen Blick zurück in die Anfänge ihres Vereins. Der Krieg war erst wenige Jahre vorbei, als sich Gocher Pferdefreunde zusammenfanden, um einen Verein zu gründen. Am 24. Januar 1948 trafen sich rund 50 Pferdefreunde in der Gaststätte Hoolmanns auf der Frauenstraße, um ihre Gründungsversammlung abzuhalten. Viele von ihnen hatten damals mit Pferden durchaus zu tun – sie waren wichtige Arbeitskräfte auf den Feldern. Das Reiten war damals nur für wenige ein Thema – was sich bald ändern sollte. Das erste Vereinsgelände war eine Obstbaumwiese hinter der Gaststätte Neu-Slavanien an der Hülmer Straße. Jeden Sonntag trafen sich dort die Reiter, die ihre Pferde nach der wöchentlichen Arbeit auf den Feldern rund um Goch an die Grundanforderungen des Dressur- und Springsports heranführten. Mit Traktorgespann oder Pritschenwagen ging es dann zum Turnier, moderne Anhänger oder Transporter waren damals noch unbekannt.