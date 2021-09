Reibekuchenaktion : Bei den Pferdefreunden gibt’s wieder Reibekuchen

Beim Club der Pferdefreunde geht es natürlich um Reitsport, aber auch um Karneval und Gemeinschaft – zum Beispiel beim Reibekuchen essen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GOCH Ein Großteil der Gocher, reitend oder nicht, kennt diese Tradition seit langer Zeit: Freitags gibt es in der Kantine des Reitervereins Reibekuchen. Ab September ist es wieder so weit.

(nik) Man muss kein Reiter sein, um diese Tradition zu kennen und wertzuschätzen: Seit einer gefühlten Ewigkeit bieten einige Frauen vom Club der Pferdefreunde Goch nach dem Sommer freitags frisch gebackene Reibekuchen an. Während der Corona-Zeit musste diese Tradition pausieren, jetzt lassen die Lockerungen aber eine Wiederaufnahme der beliebten Aktion zu. Seit dem 3. September sind die deftigen Köstlichkeiten wieder zu haben – und zwar nach Bestellung für jedermann.

Zwischen September und März ist es das freitägliche Zusammenkommen beim Club der Pferdefreunde Goch eine schöne Tradition. Nach mehr als einem Jahr Pause darf es nun weitergehen mit den frisch gebackenen gold-gelben Reibekuchen, gerne begleitet von einem kühlen Getränk, in familiärer Atmosphäre. Die beteiligten Frauen des Kantinenteams freuen sich darauf, ihre Gäste wieder in die Kantine der Reithalle des Clubs der Pferdefreunde an der Kalbecker Straße einladen zu dürfen. Sie tun dies verlässlich seit 40 Jahren.

Am 10. April 1978 öffnete die Kantine des Clubs der Pferdefreunde erstmals ihre Pforten und wird seither ausschließlich ehrenamtlich betrieben. Zahlreiche Frauen haben in den über 40 Jahren zu ihrem Bestehen beigetragen und den Reitverein und seine fast 400 Mitglieder maßgeblich unterstützt. Denn neben den regulären Öffnungszeiten, jeweils von mittwochs bis freitags, unterstützt das Kantinenteam um Lisa Fleischmann auch sämtliche Veranstaltungen des Vereins. So können sich Mitglieder und Besucher immer sicher sein, bei den Pferdefreunden liebevoll versorgt zu werden.

Wer in den Genuss der niederrheinischen Spezialität kommen möchte, der sollte sich kurz telefonisch anmelden. Von September an können Reservierungen jeweils von Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr unter 02823-8383 entgegengenommen werden. Es gelten die Auflagen der Coronaschutzverordnung. Sollten sich Änderungen an den Öffnungszeiten ergeben, können diese unter www.pferdefreunde-goch.de nachgelesen oder unter der oben angegebenen Telefonnummer erfragt werden.

