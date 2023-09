Jubiläumsveranstaltung So feierte der Club der Pferdefreunde Goch 75. Geburtstag

Sehr viele Reitervereine sind nach hochrangigen Offizieren der preußischen Armee benannt. Der Gocher Verein nicht, denn er wurde in einer Zeit gegründet, als man sich von der militärischen Geschichte besser distanzierte. Insbesondere die britischen Besatzer ließen da wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mit sich reden und gaben nur einer betont zivilen Vereinigung ihre Zustimmung: Seit seiner Gründung 1948 heißt der Gocher Reiterverein „Club der Pferdefreunde“. Am Wochenende feierten die 431 Mitglieder das 75-jährige Bestehen ihres Vereins, in dem sich nicht nur aktive Reiter wohlfühlen. Bei einer Feierstunde in der Reithalle wurde sowohl an die Frühzeit des Clubs erinnert, als auch sein heutiges Leistungsspektrum vorgestellt. In wohlgesetzten Worten ebenso wie in eindrucksvollen Schaubildern. Und danach wurde in der Halle nebenan ausgiebig gefeiert.