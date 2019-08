Goch : Von Luftakrobaten und Laufenten

Der Circus Casselli bietet ein familienfreundliches Programm – auch mit Tieren und vielen kleinen Künstlern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der familienfreundliche Circus Casselli aus Bremen gastiert mit 25 Menschen und 30 Tieren an zwei Wochenenden auf dem Gocher Friedensplatz. Die Besucher erwartet eine bunte Show aus Akrobatik und Clownerie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Jongleure, Clowns und Akrobaten – die bunte Welt des Zirkus macht Halt in Goch. Der Familienzirkus Casselli aus Bremen gastiert an zwei Wochenenden vom heutigen Donnerstag, den 22. August, bis zum 1. September auf dem Friedensplatz an der Thielenstraße. In dem 26 Meter breiten und 12 Meter hohen Zelt werden die Akteure von donnerstags bis sonntags täglich mit eine zweistündigen Show die Besucher unterhalten. „Wir sind ein Familienbetrieb in der siebten Generation“, sagt Adolf Spindler, dessen Schwiegersohn Giovanni Alois Caselowski den Zirkus leitet.

Vier Familien, insgesamt 25 Menschen und über 30 Tiere machen die Truppe aus, die in diesem Jahr zum ersten Mal in der Weberstadt auftritt. Dabei werden nicht nur die Erwachsenen in der Manege sein, auch die jüngeren Familienmitglieder werden ihr Können zeigen. Der 13jährige Santino zum Beispiel macht einen Handstand auf einem Turm aus neun Stühlen. „Mein Enkel“, sagt Spindler stolz. Ein weiterer Enkel, erst fünf Jahre alt, zeigt eine fröhliche Laufenten-Dressur. Außerdem werden die Besucher Luftakrobatik an einem überdimensionalen Regenschirm bestaunen, auf dem Drahtseil und an den sogenannten Strapaten. Das sind Bänder, die direkt unterhalb der Decke befestigt sind. Der Akrobat hängt seine Arme oder Beine in Laschen, die am unteren Ende befestigt sind, und vollführt Drehungen und andere kunstvolle Bewegungen in luftiger Höhe. Zwischen den nervenaufreibenden Nummern darf auch gelacht werden, denn zwei Clowns sind ebenfalls in der Show. Weiter wird jongliert mit Bällen, Feuer-Keulen oder Ringen, und ein Feuerschlucker zeigt seine Kunst.

info Die Öffnungszeiten und die Eintrittspreise Öffnungszeiten „Hereinspaziert“ heißt es vom heutigen Donnerstag, 22. August, bis Sonntag, 1. September: donnerstags, freitags und samstags 15:30 Uhr, sonntags 14 Uhr. Ruhetage: Montag, Dienstag, Mittwoch.

Familientage donnerstags und freitags, Erwachsene zahlen Kinderpreise.



Eintrittspreise ab 10 Euro (Kinder) und 12 Euro (Erwachsene) für die günstigsten Plätze.



Kartenvorverkauf 10 bis 12 Uhr. Infotelefon: 0157 560 514 34