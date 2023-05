Tanzschule für jedes Alter Bewegung will gelernt sein

Goch · In den Räumen, die früher die Tanzschule Axmann für ihre Kurse nutzte, bietet heute Christine Albers Tanz für Kinder und Erwachsene, Stepptanz und Yoga an. Was die Neu-Gocherin bewegt und was sie sich wünscht.

23.05.2023, 05:50 Uhr

Kinder bewegen sich von Natur aus gern. Und wenn sie entsprechend gefördert werden, bleibt die Freude am Sport meist auch erhalten. Im früheren Ballettstudio tanzen schon Dreijährige mit Christine Albers. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik