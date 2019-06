Altkalkar : Christina Müller: Der BSV Altkalkar hat eine neue Königin

Kalkar-Altkalkar Drei Kandidaten bewarben sich um die Nachfolge des scheidenden Königs Daniel Völkers. Die Proklamation ist am 6. Juli.

Bei herrlichem Wetter fand jetzt das Königsschießen des BSV Altkalkar statt. Nach dem Abholen des scheidenden Königs Daniel Völkers ging es dem sehr zähen Vogel an den Kragen. Es entwickelte sich ein aufregendes Duell um die Preise, bei denen sich Matthias Völkers (Kopf), Lea Henken (rechter Flügel), Sabrina Bettray (linker Flügel) und Paul Giesen (Schwanz) durchsetzen konnten. Das Jungschützenschießen hat ebenfalls stattgefunden. Hier konnten Jan Hülkenberg (Kopf), Finn Jansen (rechter Flügel), Marie Gruben (linker Flügel) und Marvin Peelen (Schwanz) die Preise erringen.

Nach einem spannenden Wettkampf war es Sophia Osterkamp, die sich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen konnte und so den BSV Altkalkar das nächste Jahr als Jungschützenkönigin vertritt. Der Kinderprinz wurde auch in diesem Jahr wieder mit dem Kappeswerfen ermittelt. Hier gingen die Preise an Ilka Heynen (Kopf), Alicia Rütten (rechter Flügel) und Maartijn Smits (linker Flügel). Den goldenen Wurf hatte aber Tom Arntz, sodass er als neuer Kinderprinz proklamiert werden darf.