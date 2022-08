Jugendorchester : Uedem hat eine neue Dirigentin

Das Jugendorchester Uedem, in der Mitte des Bildes ist Christin Broeckmann zu sehen (mit Blumenstrauß). Foto: Broeckmann

Uedem Seit 2004 ist Christin Broeckmann Mitglied im Jugendorchester, jetzt hat sie den Dirigentenlehrgang erfolgreich abgeschlossen. Zwei Jahre lang hat die Weiterbildung gedauert.

(RP) In den letzten beiden Jahren hat Christin Broeckmann einige Wochenenden an der Landesmusikakademie NRW im münsterländischen Heek verbracht. Sie hat erfolgreich den Lehrgang zur Registerführerin und Ausbilderin im Blasorchester absolviert. Anschließend hat sie an der Weiterbildung zur Dirigentin im Blasorchester teilgenommen und mit großem Erfolg abgeschlossen.