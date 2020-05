Kommunalwahl 2020 : Die Gocher FDP stellt sich neu auf

Goch Die Gocher FDP hat jüngst die Weichen für die Kommunalwahl im Sepetmber gestellt und einen Generationenwechsel vollzogen: Ferdinand Heinemann kündigte an, zurückzutreten. Sein Nachfolger heißt Christian Peters.

(RP) 21 Jahre war er Mitglied im Rat der Stadt Goch, davon 14 Jahre als Fraktionsvorsitzender der Liberalen Partei. Die Rede ist von Ferdinand Heinemann. Im Rahmen des jüngsten Orts- und Wahlparteitages machte er den Weg für einen Generationenwechsel in der Gocher FDP frei. Heinemann teilte den anwesenden Mitgliedern mit, dass er nicht mehr in den oberen Plätzen der Reserveliste antreten und sich somit aus der aktiven Politik zurückziehen möchte. Unter großem Applaus und vielen Dankesworten verabschiedet sich Heinemann damit von der Gocher Politikbühne.

Sein Nachfolger ist in Goch kein Unbekannter. Der bereits heute für die FDP im Rat aktive Christian Peters wird als Spitzenkandidat die Reserveliste der FDP anführen. Peters ist 41 Jahre alt, gebürtiger Gocher, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Als Diplom-Wirtschaftsjurist arbeitet er in der Geschäftsführung eines mittelständigen Familienunternehmens in Duisburg. „Auf mich wartet eine tolle und herausfordernde neue Aufgabe. Ich habe aber auch eine tolle Mannschaft hinter mir“, sagt Peters nach seiner Wahl.

Die Neuaufstellung setzte sich auch auf den folgenden Plätzen fort. So wählten die Mitglieder Michael Thissen auf den zweiten und Jörg Weißenborn auf den dritten Platz der Reserveliste. Auf Platz vier wählten die Mitglieder Peter Dercks, der in den Kreis Klever Jungen Liberalen (JuLis) aktiv ist.

Naturschauspiel in Goch : Storchenparade in Hommersum

Gochs FDP-Parteichef Arie Kerkman zeigte sich erfreut über den Generationenwechsel in seiner Partei. „Wir alle sind Ferdinand Heinemann sehr dankbar für seine geleistete Arbeit. Ich sehe positiv in die Zukunft mit den jungen und neuen Köpfen an der Spitze. Neue Ideen, neue Ansätze und neuer Input werden uns gestärkt in den Wahlkampf gehen lassen“, sagte Kerkman.