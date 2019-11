Goch : Chor, Solisten und Orchester in der Gocher Arnold-Janssen-Kirche

Das renommierte Kourion Orchester aus Münster wird am Sonntag in der Atrnold-Janssen-Kirche mit dabei sein. Foto: Kurt Pleines

Goch Chorkonzert am Sonntag in der Gocher Arnold-Janssen-Kirche.

(RP) Am kommenden Sonntag, den 17. November, findet um 19 Uhr ein Chorkonzert in der Arnold-Janssen Kirche statt. Karten im Vorverkauf gibt es im Pfarrbüro St. Arnold-Janssen, sowie bei Optik Kowal in der Steinstraße. Restliche Karten werden an der Abendkasse ab 18.30 Uhr angeboten.